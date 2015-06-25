أوقاف سوهاج تمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية فى غير الأذان والجمعة

عقد الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج مساء اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات بحضور الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة والشيخ حنفى محمود دياب مدير المساجد الحكومية والدكتور على خليل مدير الإرشاد الدينى .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف فى الاجتماع على عدم استخدام مكبرات الصوت فى غير الأذان وشعائر الجمعة والاكتفاء بالسماعات الداخلية فى الشعائر الأخرى، وكذلك التأكيد على الالتزام التام بأداء الدروس اليومية ودروس الراحة والقوافل والملتقيات الفكرية ومتابعة ذلك من المديرين، وعلى عدم تمكين أى جماعة أو جمعية بالقيام بجمع أى أموال أو التأثير بأى شكل من الأشكال على سير العمل بالمسجد وترشيد الطاقة .

كما يمنع منعا باتا توزيع أى كتب أو مطبوعات أو منشورات أو أى أقراص مدمجة أو خلافه داخل المسجد إلا بمعرفة وموافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى بالوزارة وسرعة فحص وجرد مكتبات المساجد.

ووجه الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة مديرى الإدارات بتكثيف المرور على المساجد لمتابعة سير البرنامج الدعوى فى شهر رمضان.

وأضاف الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية، أنه تم التأكيد فى الاجتماع على أن القنوت سنة من السنن لا ينبغى الإطالة فيه واستعراض الأصوات بما يصيب بعض المصلين بالمشقة والتعب، وأن التخفيف على الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس فيهم المريض والكبير وذو الحاجة .