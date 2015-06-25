مصدر طبى:الإرهابى المصاب بحادث الكرنك يتمتم بكلمات "أمى وفجر نفسك واضرب"

أكد أحد الأطباء المعالجين لـ"على جمال"، المتهم الثالث فى حادث الهجوم الإرهابى بمعبد الكرنك، أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أنه قد يخضع لعملية الاستجواب والتحقيق من قبل النيابة العامة بالأقصر قريبًا.

وأضاف المصدر- الذى يعمل ضمن الفريق الطبى المعالج للإرهابى- أن المتهم أفاق من الغيبوبة الطويلة التى دخل فيها منذ إصابته بالحادث، وتم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية له، حتى يكون مستعدًا للتحقيق معه خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا على أن المصاب الإرهابى فى غيبوبة أقل مستوى طبى من الأولى، حيث إنه يتحدث بكلمات مثل "أمى.. فجر نفسك.. اضرب".

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