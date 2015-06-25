أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منير فخرى عبدالنور: "بوحدتنا وتكاتفنا استطعنا أن ننتصر على الإرهاب"

Google+ Print
قال الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، "بوحدتنا وتكاتفنا استطعنا أن ننتصر على قوى الإرهاب والتطرف، ودعونا نواجه سويا ما يهدد من أجل رفعة مصر والمصريين، ودعونا نحافظ على وحدتنا وتماسكنا".
>اليوم السابع -6 -2015

ومن جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، خلال حفل الإفطار السنوى لأبناء الصعيد والقبائل العربية، " نحن فى يوم عرس بتواجدنا مع أهلنا وقيادتنا من أهالى الصعيد تحيا مصر".

بدوره قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الشعب المصرى يدرك أن وحدته هى التى ستحميه من كافة المخاطر، قائلا": "نحن أمام عدو شرس ملتحف بالدين، وعلينا أن نفهم أن العالم الحر اللى بيقول على نفسه حر عالم يدعم الإرهاب وهو ما حدث بإخلاء سبيل أحمد منصور إعلامى الجزيرة ورفض تسليمه لمصر".
>اليوم السابع -6 -2015

وأكد نقيب المحامين خلال الحفل، أن هناك تواطؤا ضدنا من حلف الأطلنطى، مطالبا الشعب المصرى بالالتفاف حول قيادته ودولته الباقية.

وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن اليوم هو يوم عيد للقائنا بأبناء الصعيد والقبائل العربية، قائلا" دى روح شعب مصر ونلتقى اليوم ونحن على أبواب 30 يونيو وافتتاح قناة السويس"، مضيفا: "مصر بيكم وأنتم اللى عملتوا الثورة وأنتم من تخلقوا ثورة التنمية".

وقال قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى ومحافظ حلوان السابق ورئيس رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة، "كنا بالأمس مع الرئيس السيسى وهو يتحدث عن العملية السياسية فى المستقبل القريب، حيث أكد أنها ستكون فى ديسمبر المقبل مكتملة"، مضيفا "الرئيس أوصانا أن نحسن اختيار ممثلينا اختيار جيد".

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش