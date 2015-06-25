منير فخرى عبدالنور: "بوحدتنا وتكاتفنا استطعنا أن ننتصر على الإرهاب"

قال الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، "بوحدتنا وتكاتفنا استطعنا أن ننتصر على قوى الإرهاب والتطرف، ودعونا نواجه سويا ما يهدد مصر من أجل رفعة مصر والمصريين، ودعونا نحافظ على وحدتنا وتماسكنا".

ومن جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، خلال حفل الإفطار السنوى لأبناء الصعيد والقبائل العربية، " نحن فى يوم عرس بتواجدنا مع أهلنا وقيادتنا من أهالى الصعيد تحيا مصر".

بدوره قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الشعب المصرى يدرك أن وحدته هى التى ستحميه من كافة المخاطر، قائلا": "نحن أمام عدو شرس ملتحف بالدين، وعلينا أن نفهم أن العالم الحر اللى بيقول على نفسه حر عالم يدعم الإرهاب وهو ما حدث بإخلاء سبيل أحمد منصور إعلامى الجزيرة ورفض تسليمه لمصر".

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وأكد نقيب المحامين خلال الحفل، أن هناك تواطؤا ضدنا من حلف الأطلنطى، مطالبا الشعب المصرى بالالتفاف حول قيادته ودولته الباقية.

وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن اليوم هو يوم عيد للقائنا بأبناء الصعيد والقبائل العربية، قائلا" دى روح شعب مصر ونلتقى اليوم ونحن على أبواب 30 يونيو وافتتاح قناة السويس"، مضيفا: "مصر بيكم وأنتم اللى عملتوا الثورة وأنتم من تخلقوا ثورة التنمية".

وقال قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى ومحافظ حلوان السابق ورئيس رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة، "كنا بالأمس مع الرئيس السيسى وهو يتحدث عن العملية السياسية فى المستقبل القريب، حيث أكد أنها ستكون فى ديسمبر المقبل مكتملة"، مضيفا "الرئيس أوصانا أن نحسن اختيار ممثلينا اختيار جيد".



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