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مسنة بالشرقية ترسل "فاكس" للرئيس تدعوه على الإفطار

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مسنة بالشرقية ترسل "فاكس" للرئيس تدعوه على الإفطار مسنة بالشرقية ترسل "فاكس" للرئيس تدعوه على الإفطار
أرسلت سيدة مسنة من محافظة الشرقية "فاكس" لرئاسة الجمهورية بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوفيق، وتتمنى تلبية دعوتها بمشاركتها الإفطار.

وأكدت عائشة محمد عبد الرحمن، 26 عامًا، والشهيرة بـ"زينب"، والمقيمة بمركز منشأ أبو عمر، أن هذه الدعوة جاءت من منطلق حبها للرئيس، وأنها تدعو له فى كل صلاة بالتوفيق والقضاء على الإرهاب.

وأضاف نجلها أحمد: "إن أمى سيدة مريضة ولا تغادر المنزل، وفى أول يوم رمضان قالت إن لها أمنية واحدة أن يشاركها الرئيس الإفطار، فأرسلت الفاكس تحقيقا لأمنيتها".


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