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استئناف اجتماعات الجولة الجديدة من الحوار الليبى غداً الجمعة

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استئناف اجتماعات الجولة الجديدة من الحوار الليبى غداً الجمعة استئناف اجتماعات الجولة الجديدة من الحوار الليبى غداً الجمعة
تستأنف غدا الجمعة بمدينة الصخيرات بالمغرب جولة جديدة من الحوار الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة وهو الحوار الذى يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وفاق وطنى، ومن المتوقع أن يتم غدا اعتمادَ مشروع الاتفاق السياسى والتوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد أن أجرى طرفا الأزمة الليبية تعديلات على مسودة الاتفاق.

وكان من المتوقع أن يتم استئناف الحوار اليوم الخميس إلا أن وفد مجلس النواب الليبى بطبرق لم يصل بينما وصل إلى الصخيرات وفد المؤتمر الليبى العام بطرابلس وبرناردينو ليون المبعوث الأممى إلى ليبيا وبعض النواب المستقلين.

وأدخل طرفا الأزمة -وهما المؤتمر العام بطرابلس والبرلمان فى طبرق- تعديلات على المسودة التى قدمها المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون للوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة.

وصرح السيد توفيق الشهيبى عضو فريق الحوار ونائب مستقل بليبيا بأنه من حيث المبدأ فان 80 فى المائة من المسودة التى قدمها المبعوث الاممى مقبولة لدى جميع الأطراف ، لافتا إلى أن المسودة لن تكون مرضية بنسبة 100 فى المائة للجميع

وقال أن على جميع الأطراف أن يقدموا تنازلات لصالح الوطن، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع الذى سيعقد غدا هو الاجتماع الأخير وأن تكون هذه الجولة هى الجولة الحاسمة
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