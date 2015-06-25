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واشنطن: خطوة الفلسطينيين ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية لها نتائج عكسية

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واشنطن: خطوة الفلسطينيين ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية لها نتائج عكسية واشنطن: خطوة الفلسطينيين ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية لها نتائج عكسية
أعلن البيت الأبيض الخميس أن سعى الفلسطينيين إلى إتهام إسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية "ستأتى بنتائج عكسية" مؤكداً معارضة واشنطن لها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى اليستر باسكى بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة أن واشنطن "أوضحت أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية كونها ستأتى بنتائج عكسية"
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