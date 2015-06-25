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مجهولون يقتلون القيادى الحوثى حسن الشرفى قرب منزله فى صنعاء

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مجهولون يقتلون القيادى الحوثى حسن الشرفى قرب منزله فى صنعاء مجهولون يقتلون القيادى الحوثى حسن الشرفى قرب منزله فى صنعاء
أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها اليوم، الخميس، بأن مجهولين قتلوا القيادى الحوثى حسن الشرفى قرب منزله فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت الفضائية أيضًا بأن ميليشيا الحوثى قامت بتعيين محافظ جديد موالٍ لهم بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن عبدو بشر نائب لجنة الحوثى الثورية قدم استقالته من اللجنة.

وفى نفس السياق قتل 5 من عناصر القاعدة بغارة لطائرة من دون طيار فى المكلا جنوب اليمن.


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