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الجزائر تعلن مقتل خبير زراعة الألغام فى تنظيم "جند الخلافة"

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الجزائر تعلن مقتل خبير زراعة الألغام فى تنظيم "جند الخلافة" الجزائر تعلن مقتل خبير زراعة الألغام فى تنظيم "جند الخلافة"
تمكنت أجهزة الأمن فى ولاية تيزى وزو الجزائرية من تحديد هوية أحد الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما قبل عدة أيام فى غابات اقرو شمال الولاية، حيث اتضح أنه المدعو عزيز ميباركى البالغ من العمر 49 سنة المعروف بـ"جعفر".

وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن "الإرهابى جعفر" ينحدر من منطقة دلس فى ولاية بومرداس، وقد التحق بصفوف الجماعات الإرهابية سنة 1995، وكان على رأس عدة سرايا فى منطقة الوسط قبل أن يكون الخبير الأول فى صناعة القنابل والألغام وزرعها لدى تنظيم "جند الخلافة" فى منطقة الوسط، وهو من أخطر المطلوبين لدى العدالة منذ التحاقه بالجماعات المسلحة.

وكانت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى فى بيان أن قوة تابعة للجيش الوطنى الشعبى بدائرة أزفون بولاية تيزى وزو تمكنت من القضاء على اثنين من الإرهابيين واستعادة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.
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