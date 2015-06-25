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مجلس الأمن ومسؤول إغاثة دولى يحثان على زيادة شحنات الإغاثة لليمن

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مجلس الأمن ومسؤول إغاثة دولى يحثان على زيادة شحنات الإغاثة لليمن مجلس الأمن ومسؤول إغاثة دولى يحثان على زيادة شحنات الإغاثة لليمن
دعا مجلس الأمن الدولى ومسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين اليوم الخميس إلى تقديم مزيد من المساعدات لليمن حيث تسبب حصار شبه كامل تفرضه فى تباطؤ وصول الشحنات إلى البلد الذى مزقته الحرب.

وقال أوبراين إن 80 فى المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة يحتاجون للمساعدة وإن نصف سكان البلاد على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ويستورد اليمن كل السلع تقريبا وقال أوبراين إن الشحنات التجارية تراجعت إلى 15 فى المئة من مستوياتها قبل الأزمة.

وأكد مجلس الأمن الدولى فى بيان "على الحاجة الملحة لأن تدخل الإمدادات التجارية اليمن بشكل مستمر كواجب إنسانى بسبب اعتماد اليمن وشعبه الشديد على واردات الغذاء والوقود."، وأيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون لهدنة إنسانية للسماح بتسليم المساعدات.

ويقصف تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران منذ أواخر مارس آذار فى مسعى لإعادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى - المدعوم من السعودية والذى فر إلى الرياض- إلى السلطة، ويفتش التحالف الشحنات فى مسعى لإحباط أى محاولة لتسليم أسلحة للحوثيين.

وقال أوبراين للصحفيين "لنكن واضحين تماما.. من المهم أن نعيد إدخال السفن التجارية" مضيفا أن نقص الوقود يمنع تسليم المساعدات داخل البلاد.
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مصر 365

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