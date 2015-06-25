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نتنياهو: المساعي الإيرانية للحصول على الأسلحة النووية تتصدر قائمة التهديدات

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نتنياهو: المساعي الإيرانية للحصول على الأسلحة النووية تتصدر قائمة التهديدات نتنياهو: المساعي الإيرانية للحصول على الأسلحة النووية تتصدر قائمة التهديدات

رئيس الوزراء الاسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعي الإيرانية للحصول على الأسلحة النووية لا تزال تتصدر قائمة التهديدات التي تواجهها اسرائيل.

ونقل «راديو اسرائيل» اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله:”إن التنازلات التي تقدمها دول الغرب لطهران تتزايد مع اقتراب الموعد الأخير لإنجاز الإتفاق مما يجعل إيران تضع شروطا جديدة.

وأشار إلى أن الإتفاق المتبلور مع إيران سيئ من أساسه ويتيح لها الفرصة للحصول على السلاح النووي في غضون عقد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت لإنجاز إتفاق أفضل.

أ ش أ

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