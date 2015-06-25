ورشة عمل بأسوان عن دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام

عقد، اليوم الخميس، بقاعة نقابة المعلمين بأسوان ورشة عمل لمناقشة الكتاب الدوري رقم 19 الصادر بتاريخ (12-6-2015) بشأن دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وقد حضر اللقاء عيد عبد الجواد مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبد المنعم إبراهيم شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة ، وأحمد طه عبد العليم موجه الدمج التعليمي، وجميل على إبراهيم مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، وجمال على عبيد مدير قسم التربية الخاصة ، وأشرف إبراهيم المهر رئيس قسم التربية الخاصة ، بجانب مديري المدارس الابتدائية بالإدارة ، ورؤساء القطاعات ، وبعضاً من قيادات إدارة أسوان التعليمية.

ومن جانبه قال عبد الباسط النجار المسئول الإعلامي بإدارة أسوان التعليمية بأن الاجتماع تناول أهم النقاط الخاصة بالكتاب الدوري الخاص بالدمج والمتمثلة في أن جميع مدارس التعليم الابتدائي تقبل التلاميذ المدمجين التي تنطبق عليهم الشروط طبقاً للقرار 19 ، كما يقبل التلميذ حسب المربع السكنى الخاص به.