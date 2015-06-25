استقبال حافل «للسيد البدوي» ببورسعيد

استقبل الأهالي بجنوب بورسعيد، دكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد استقبالًا حافلًا، وذلك في المؤتمر الحاشد بقرية بحر البقر الذي أقامه سليمان وهدان، مرشح حزب الوفد المصري عن دائرة الجنوب بمحافظة بورسعيد وعدد من قيادات القبائل العربية وعلى رأسها قبيلة العبابدة وقد سبق المؤتمر حفل افطار على شرف رئيس الوفد.

وأكد «واهدان» أن زيارة رئيس الوفد تعتبر الزيارة الأولى لحزب الوفد على مر تاريخه إلى جنوب بورسعيد وخاصة في منطقة بحر البقر. واشار أن رئيس حزب الوفد سيتحدث إلى جموع المواطنين من أهالي بورسعيد التي احتشدت بالألاف ترحيبا بالبدوى و لدعم الحزب في محافظة بورسعيد في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تعتبر قلعة من قلاع حزب الوفد الحصينة.

يحضر المؤتمر عدد من أعضاء الهيئة العليا على رأسهم المهندس حسام الخولي، أيمن عبدالعال، جمال شحاته، أشرف العاصي، شريف حمودة، الدكتور محمد سليم ومحمد جاد رئيس اللجنة العامة بمحافظة بورسعيد وأعضاء اللجنة العامة وعدد من مرشحي الوفد لمجلس النواب إبراهيم رفيع النائب السابق بمجلس الشعب وحمدي سعد سليمان وإبراهيم عماشة وعدد من لجان الوفد بمختلف المحافظات ولجان الشباب والمرأة ببورسعيد.