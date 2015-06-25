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ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 54 طربة حشيش بالمحلة

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ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 54 طربة حشيش بالمحلة ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 54 طربة حشيش بالمحلة
تمكن النقيب عمرو منصور، معاون مباحث قسم ثان المحلة، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر مقيم منطقة الجمهورية وبحوزته 54 طربة حشيش تزن 13كيلو ونصف، ومبلغ 835 جنيهًا، بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للنقيب عمرو منصور، معاون مباحث قسم ثان المحلة، بقيام "عصام.ح.أ.ع"، 35 سنة، عاطل مسجل شقى خطر مقيم بمنطقة الجمهورية دائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنيين الإجراءات قامت مأمورية ضمت معاون مباحث قسم ثان المحلة بإشراف العقيد وليد الجندى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتم ضبط المتهم وبحوزته 54طربة حشيش تزن 13كيلو ونصف ومبلغ 835 جنيها واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تحرر المحضر رقم 9398 جنايات قسم ثان المحلة وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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