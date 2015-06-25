مباحث الشرقية تضبط 7 عاطلين بحوزتهم فرد خرطوش وبانجو وحشيش

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية ، اليوم ، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم فرد خرطوش وبانجو وربع كيلو حشيش قبل ترويجه بدائرة المركز وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى ، يفيد قيام النقيب أحمد نوفل معاون مباحث مركز مشتول و الملازم أول أحمد النجار والملازم أول عمر زيتون ،برئاسة المقدم تامر أبوزيد رئيس مباحث المركز ، من ضبط"أيمن أ ح " 21 سنة طالب وبحوزته فرد خرطوش وطلقة وتحرر له المحضر رقم 10/121 أحوال مشتول السوق و" أحمد س ج" 23 سنة عاطل ومقيم بكفر إبراش وبحوزته فرد خرطوش وطلقة محضر رقم 11/121 أحوال مشتول السوق و" سامح ع ى "32 سنة عاطل ومقيم ببندر مشتول وبحوزته قطعه حشيش تزن ربع كيلو ومبلغ مالى وتليفون بقصد الاتجار محضر رقم 9/121 أحوال مشتول السوق و" محمد أ ع " 58 سنة حلاق ومقيم بكفر إبراش وبحوزته عدد 23 لفافة بانجو ومبلغ مالى وتليفون محمول للاتجار، كما تم ضبط عدد ثلاثه متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

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