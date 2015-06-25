توزيع 49 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات فى العريش

وزع اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، 100 ماكينة خياطة ومعدة على 10 مراكز إنتاجية بالجمعيات الأهلية لتعظيم الاستفادة منها فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال مشروع إنتاج السجاد والكليم ومنتجات الصوف وفن التفصيل والخياطة وتطريز الزى السيناوى ومنتجات جريد النخيل الممول من وزارة السياحة والمنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

كما سلم 49 ماكينة خياطة وشنطة مستلزمات إنتاج على المرأة المعيلة من أرامل ومطلقات وحالات ملحة من مختلف مراكز المحافظة، جاء ذلك فى حفل نظم بمقر المدينة الشبابية بالعريش بحضور رؤساء مجالس المدن وعطية محمد محسن مدير عام التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وأهالى المكرمين وأسرهم.