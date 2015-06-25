بالصور.. فرحة أهالى المنيا بكراتين رمضان

وزعت جمعية الأورمان 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بالمنيا بالتعاون مع مجموعة شركات السويس للأسمنت، وذلك خلال احتفالية حضرها عدد من قيادات الأورمان، و برونو كاررية، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويس للأسمنت وأعرب الأهالى عن سعادتهم بكراتين رمضان.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته جمعية الأورمان اليوم الخميس وأكد فيه برونو كاررية، نجاح التعاون مع الأورمان، ووجه الشكر والتقدير لها قائلاً "شركة السويس للأسمنت سعيدة بتعاونها مع جمعية الأورمان، وتتمنى مواصلة أداء دورها الاجتماعى لمساعدة آلاف المواطنين غير القادرين". وشارك مندوب توزيع من شركة السويس للأسمنت فى متابعة عملية توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالى.

وبدوره صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الكرتونة الواحدة وزنها 18 كيلو، وتكفى أسرة مكونة من 5 أفراد، وتحوى ( 6 كيلو أرز - 3 كيلو سكر - 3 كيلو مكرونة - 1 كيلو لوبيا - 1 كيلو فول - 1 كيلو بلح - 1,700 كيلو سمنة - 400 جرام صلصلة - 250 جرام شاى).



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فرحة أهالى المنيا أثناء تسليم الأورمان والسويس للأسمنت كراتين رمضان 2



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محمد فريد مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأورمان وعدد من الأهالى أثناء حفل تسليم كرتونة رمضان بالمنيا



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مسئولو الأورمان يستعدون لتوزيع كراتين رمضان فى المنيا



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. عدد من الأهالى أثناء توجههم لاستلام كراتين رمضان بالمنيا



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تعاون بين السويس للأسمنت والاورمان لتوزيع كراتين رمضان بالمنيا



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. مواطنون بعد استلام كراتين رمضان بالمنيا



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جانب من احتفالية الاورمان والسويس للاسمنت لتوزيع كراتين رمضان بالمنيا



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مسئولو الأورمان اثناء توزيع كراتين رمضان فى المنيا

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