بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة داخل مجالس المدن والوحدات القروية بالبحيرة

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، القرار رقم 955 لسنة 2015 والخاص بما انتهت إليه اللجنة العليا لاختيار القيادات بالمحافظة من نواب ومعاونى رؤساء المراكز وسكرتيرى مجالس المدن ورؤساء الوحدات القروية بدائرة المحافظة.

والذى اشتمل على المواد الآتية مادة 1:- يندب السادة الآتى أسماؤهم بعد بالقيام بأعمال الوظيفة الموضحة قرين كل منهم لمدة (ستة أشهر على أن يعاد تقييمهم بعد انتهاء هذه المدة)، وتم تعيين محمد محمد عنتر أبو زيد، كبير باحثين، ورئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية مركز إيتاى البارود، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وتقرر سمير عبد الله محمد أبو مندور – الدرجة الأولى – مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وسناء زكى محمد العرابى – الدرجة الثانية التخصصية – مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تقرر تعيين أشرف سعد خليل إسماعيل – الدرجة الثانية التخصصية - مدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية نديبة مركز دمنهور، وأشرف إبراهيم محمد خليفة – الدرجة الثانية التخصصية - مسئول شئون العاملين بالوحدة المحلية لقرية الأبعادية مركز دمنهور للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأبعادية مركز دمنهور، ومحمد مسعود حسن بهنسى – الدرجة الثانية التخصصية - باحث قانونى بالوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أفلاقة مركز دمنهور، ورضا محمد خليل صوان – الدرجة الثانية التخصصية - مدير مركز معلومات التنمية المحلية لقرية محلة فرنوى مركز شبراخيت، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور، وصبرى يوسف كامل النوحى - الدرجة الأولى - رئيس الوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، تقرر تعيين خيرى كامل محمد الخرادلى – كبير باحثين - معاون رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فتحية إسماعيل جمعة صميدة – كبير أخصائيين - رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى مركز شبراخيت، للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، أحمد عبد الحكيم محمد خليل – الثانية التخصصية - باحث قانونى بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى مركز شبراخيت، ومنى سعد عبد الحميد حويك – الدرجة الثانية التخصصية - أخصائى شئون عاملين بالوحدة المحلية لقرية محلة بشر مركز شبراخيت، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الربدان مركز شبراخيت، وعبد الناصر رجب إبراهيم القزاز – الدرجة الثانية التخصصية - باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة بشر مركز شبراخيت.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، تقرر تعيين رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى – الدرجة الأولى - رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة بشر مركز شبراخيت، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ومحمود شحاتة محمود بريك – درجة كبير رئيس الوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان مركز الدلنجات، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ومحمد مصطفى حامد صقر – الدرجة الثانية التخصصية - موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، للعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات، ورجب عبد العاطى قنديل – الدرجة الثانية التخصصية – مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لمركز بدر، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات، ومديح كمال عبد الله – الدرجة الثانية التخصصية - باحث بالشئون الهندسية بالوحدة المحلية لقرية كوم زمران مركز الدلنجات، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الوفائية مركز الدلنجات، ومصطفى سلطان عبد الحميد سلطان – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان مركز الدلنجات، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان مركز الدلنجات.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، تقرر تعيين محمود فهمى رزق سرحان، الدرجة الثانية التخصصية، مدير مركز معلومات الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة مركز المحمودية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية فيشا مركز المحمودية، وأحمد عبد الحكم محمد القاضى – الدرجة الثانية التخصصية - باحث شئون مجالس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أريمون مركز المحمودية، وكرم محمد السيد مصطفى النافع – الدرجة الثانية التخصصية - مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لقرية كوم النصر مركز المحمودية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية ديروط مركز المحمودية.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، تقرر تعيين الحسينى توفيق عبد الونيس أبو عيانة – الدرجة الأولى - رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، عصام أنور عبد الدايم عبد العليم – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية كوم زمران مركز الدلنجات، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة، وممدوح أحمد جبر أحمد – الدرجة الثانية التخصصية - باحث بإدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية النجيلة مركز كوم حمادة، ومصطفى كامل محمد العقدة – درجة كبير باحثى شئون مجالس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية تقرر تعيين محمد على محمد خميس – كبير أخصائيين - مدير الشئون المالية والإدارية بالغرفة التجارية بالبحيرة ندبا من مديرية التموين، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، وشريف محمد حسنين شرشوح – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية سمخراط مركز الرحمانية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بويط مركز الرحمانية.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تقرر تعيين محمد توفيق محمد توفيق – درجة كبير مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد - للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وخميس محمد راغب شلبى – الدرجة الثانية التخصصية سكرتير الوحدة المحلية لقرية الساحل مركز رشيد - للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أدفينا مركز رشيد، وأنور زيدان على سلام – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية ادفينا مركز رشيد، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الساحل مركز رشيد.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر تعيين: محمد أحمد محمد هنداوى – كبير أخصائيين - رئيس الوحدة المحلية لقرية أم صابر مركز بدر، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وشريف محمد سنوسى إبراهيم – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق مركز بدر، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق مركز بدر.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، تقرر تعيين عزت سعيد إبراهيم قنديل – كبير أخصائيين - أخصائى مشروعات زراعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، تعيين عبده محمد محمد كونة – الدرجة الأولى - معاون رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، تقرر تعيين محمد عوض عبد الحميد الحوفى – درجة كبير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور - للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وجابر محمد أبو النيل – درجة كبير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، تقرر تعيين خالد عبد المحسن عبد الحميد عمارة – درجة كبير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص - للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وسعد معوض سعد السواح – الدرجة الثانية التخصصية – مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لقرية أدفينا مركز رشيد، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار، وأحمد محمد حسن ندى – الدرجة الأولى - رئيس الوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سيدى غازى مركز كفر الدوار.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، تقرر تعيين أيمن شعبان سليمان على – الدرجة الثانية التخصصية - رئيس الوحدة المحلية لقرية سيدى غازى مركز كفر الدوار، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية مركز إيتاى البارود، وحمدى ربيع السيد سليمان شيحة – الدرجة الثانية التخصصية - سكرتير الوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمص للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية معنيا مركز إيتاى البارود.

ويكلف السادة المذكورين بإعداد تقرير شهرى عن إنجازاتهم ويرفع للسادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة كل فيما يخصه، ويعود السادة الآتى ذكرهم بعد للعمل بالديوان العام جهة عملهم الأصلى.

وتقرر تعيين أشرف محمد السقا نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت إلى الديوان العام، علاء الدين حامد عفيفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية إلى الديوان العام.

ويندب الآتى أسماؤهم بعد للعمل بديوان عام المحافظة: أسامة يحيى أمين حرحش نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات إلى ديوان عام المحافظة، أحمد عبد الحميد القونى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات إلى ديوان عام المحافظة، علاء توفيق أبو الفضل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة إلى ديوان عام المحافظة، ومختار عبد العزيز جعفر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر إلى ديوان عام المحافظة، ومجدى محمد على جمعة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير إلى ديوان عام المحافظة، ورياض أحمد رياض أبو حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص إلى ديوان عام المحافظة.

ويندب السادة الآتى أسماؤهم بعد للعمل بديوان عام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والموضحة قرين كل منهم، وعلاء الدين محمد أبو زيد رئيس الوحدة المحلية لقرية نديبة مركز دمنهور للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وعبد الحميد عبد العزيز السودانى رئيس الوحدة المحلية لقرية أفلاقة مركز دمنهور للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وصبحى على أحمد الفرنوانى سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وعبد الرازق جاد الله عبد العال رئيس الوحدة المحلية لقرية المسين مركز الدلنجات للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وجمال محمد على حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية ديروط مركز المحمودية للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وعبد الباسط على علوانى رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية أريمون مركز المحمودية للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وإسماعيل إسماعيل معروف حمادى رئيس الوحدة المحلية لقرية فيشا مركز المحمودية للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، ويسرى عبد العزيز حامد عبدة رئيس الوحدة المحلية لقرية بويط مركز الرحمانية للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، وجاب الله مصطفى حسن جاب الله رئيس الوحدة المحلية لقرية أدفينا مركز رشيد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ونايف محمد عبد العزيز سارى رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل مركز رشيد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومحمود شعبان محمود أبو الدهب رئيس الوحدة المحلية لقرية معنيا مركز إيتاى البارود للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، ومحمد سعد فتح الله جابر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

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