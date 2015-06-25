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تقرير إسباني: راموس يخطر مانشستر يونايتد.. أرغب في الانضمام إليكم

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تقرير إسباني: راموس يخطر مانشستر يونايتد.. أرغب في الانضمام إليكم تقرير إسباني: راموس يخطر مانشستر يونايتد.. أرغب في الانضمام إليكم

ذكرت صحيفة ألبايس الإسبانية أن سيرخيو راموس القائد الثاني في ريال مدريد أخطر مانشستر يونايتد برغبته في الانضمام للفريق الإنجليزي.

ريال مدريد حتى الآن لم يجدد عقده مع راموس إذ يطلب الأخير 10 ملايين يورو سنويا والنادي الملكي يرفض.

في تلك الأثناء ظهر اهتمام من مانشستر يونايتد بضم راموس.

لكن يونايتد كان يخشى من أن يكون راموس يستخدمه فقط للحصول على راتب أعلى في ريال مدريد.

لهذا حرص راموس بحسب التقرير على أن يؤكد ليونايتد أنه لا يستغل اسم النادي الإنجليزي في التفاوض مع ريال مدريد، بل حقيقة هو "راغب في الانضمام للشياطين".

ويأمل يونايتد في استخدام ديفيد دي خيا حارس الفريق في الصفقة إذ يرغب ريال مدريد في ضمه.

وكانت صحيفة لا سيكستا الإسبانية قد ذكرت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتصل براموس، وأكد له "نعتمد عليك في الموسم المقبل سيرخيو".

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فيديو اليوم السابع