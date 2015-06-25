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أردا توران.. فيه كل ما يحتاج تشيلسي

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أردا توران.. فيه كل ما يحتاج تشيلسي أردا توران.. فيه كل ما يحتاج تشيلسي

يرى تشيلسي في أردا توران النجم التركي كل ما يحتاجه الفريق الأزرق. سريع وقوي ويجيد الاندفاع من الخلف للأمام ويدافع بشكل جيد بالنظر إلى أنه من أتليتكو مدريد.

هناك عامل جذب أخر في توران وهو أنه يقبل الجلوس كبديل واستبدال موقعه مع ويليان وأوسكار وإدين أزار من وقت لأخر.

تلك العوامل تشجع تشيلسي على محاولة قنص أردا توران بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

فجوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يرى أن دكة بدلاء عليها راداميل فالكاو من موناكو وأردا توران من أتليتكو مدريد ولاعب ارتكاز دفاعي بدلا من جون أوبي ميكيل ستكون نموذجية.

وجاء اهتمام تشيلسي بالتركي صاحب الـ28 عاما بعدما أعلن اللاعب عن طريق وكيله أنه يرغب في الانتقال للدوري الإنجليزي.

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