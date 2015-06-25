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سواريز: من ينتقد أوروجواي فليتذكر أننا فزنا بكوبا أمريكا 15 مرة

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سواريز: من ينتقد أوروجواي فليتذكر أننا فزنا بكوبا أمريكا 15 مرة سواريز: من ينتقد أوروجواي فليتذكر أننا فزنا بكوبا أمريكا 15 مرة

(إفي): أبدى الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني فخره بمنتخب بلاده بعد خروجه يوم الأربعاء من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في تشيلي إثر خسارته أمام صاحبة الأرض والضيافة بهدف نظيف في ربع النهائي، مذكرا المنتقدين بأن (السماوي) سبق وفاز بالبطولة 15 مرة.

وقال سواريز، من خلال عدة رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "مرحبا. أولا أريد أن أشكر كل زملائي الذين بذلوا قصارى جهدهم في كوبا أمريكا، ودائما ما يفعلون هذا دفاعا عن هذا القميص الجميل. لا توجد كلمات تصف شعوري. شكرا، أوروجوائي وأفتخر".

وخسر الأوروجوائي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (15 لقبا)، أمام تشيلي بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة التي يغيب عنها سواريز للإيقاف.

وأضاف سواريز "للاخرين الذين يقولون إن أوروجواي تلعب بصورة سيئة وبخشونة وتجادل.. إلخ فليتذكروا أن أوروجواي لديها 15 لقبا في كوبا أمريكا. لذا فمن ينتقد فليهتم بمنتخب بلاده، الذي لم يفز بأي لقب".

ويغيب سواريز عن البطولة بموجب عقوبة إيقافه عن اللعب دوليا لتسع مباريات بعد أن قام بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في المباراة التي جمعت منتخبي بلديهما في مونديال البرازيل العام الماضي.

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