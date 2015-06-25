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ضبط 5500 لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى بنى سويف

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ضبط 5500 لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى بنى سويف ضبط 5500 لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى بنى سويف
شنت مباحث تموين بنى سويف، اليوم الخميس، حملة مكبرة برئاسة المقدم محمد محفوظ، بالتعاون مع مديرية تموين بنى سويف، بإشراف شعبان عبدالعال مدير المديرية ، حملة تمونينة تمكنت خلالها من ضبط 5500 لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط طلمبة رصيف فى قرية ميدوم بدون ترخيص فتم التحفظ على 2500 لتر سولار لتجميع مواد بترولية بدون ترخيص وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، فتحرر المحضر رقم 13939 جنح الواسطى لسنة 2015، كما تم ضبط طلمبة رصيف فى قرية ميدوم بجوار كمين الجيزاوية بدون ترخيص أثناء تعبئة فنطاس ببنزين 80 والتحفظ على 3000 لتر بنزين 80، وتحرر المحضر رقم 13931 لسنة 2015 جنح الواسطى.

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مصر 365