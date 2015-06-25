قاتل جاره فى بورسعيد: طعنته بالسكين لأنه تعمد إهانتى كلما رآنى

ألقى رجال مباحث قسم الزهور القبض على قاتل جاره وأحالوه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا باستقبال مستشفى ال سليمان التخصصى "أشرف .ع"و شهرتة "انوش" - مقيم بدائرة قسم الزهور- جثة هامدة مصابة بعدة طعنات فى الصدر والبطن والرقبة.

انتقل ضباط مباحث الزهور، برئاسة الرائد محمد مسعد، إلى موقع الحادث وتبين لهم نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و"ح .م .خ" بسبب إهانة الأول للثانى بشكل متكرر ما دفعه فى يوم الواقعة إلى تسديد 9 طعنات بسكين لصدره ورقبته وبطنه أمام مسكنه بمنطقة أرض الجبل.

وبالقبض عليه اعترف المتهم أمام اللواء فتح الله حسنى مدير إدارة البحث الجنائى بارتكابه جريمة القتل لتعمد القتيل إهانته، كلما رآه، فتحرر له المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.