السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكى ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، مساء الخميس، من السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكى بطريق قرية الشيخ عابد – سمسطا جنوب غربى المحافظة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن إخطارا من العقيد وائل زكى مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران بسيارة ملاكى قيادة "سيد.ف.س" 40 عاما، معاق ويعمل موظفا بالتربية والتعليم ومقيم بقرية دشطوط التابعة لدائرة المركز أثناء سيرها على طريق الشيخ عابد.

وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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