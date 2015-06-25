الأزهر: «الشافعي» لم يتقاض أي مبالغ خلال رئاسته المكتب الفني لشيخ الأزهر

نفى الأزهر الشريف ما تردد عن أن الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، كان يتقاضى مقابلًا ماديًا نظير توليه منصب مدير المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى جانب عمله بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

وأكد المركز الإعلامي بالأزهر في بيان له اليوم، أن الدكتور حسن الشافعي لم يتقاض أي مبالغ مقابل عمله كمدير للمكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر، وذلك بناء على رغبته الشخصية، في أن يعمل متطوعًا، وكل ما أثير في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة.

ويهيب المركز الإعلامي بجميع وسائل الإعلام الرجوع إليه، في حال التحقق من أي معلومات في كل ما يتصل بالأزهر.

أ ش أ