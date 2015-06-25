مقتل 4 تكفيريين خلال كمين نصبتة الصاعقة جنوب الشيخ زويد

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء بأن قوات الصاعقة نصبت اليوم كمينًا عسكريًا لخلية إرهابية من تنظيم بيت المقدس بمزرعة بقرية قبر عمير جنوب مدينة الشيخ زويد وحال مشاهدة 4 قيادات من تنظيم بيت المقدس للقوات بادرت بإطلاق النار علي القوات وحاولوا الفرار داخل مزرعة وتعاملت معهم القوات وقتلتهم وضبطت بحوزتهم اسلحة وأجهزة موتوريللا.

واضافت المصادر بان قوات حرس الحدود ضبطت اليوم 4 انفاق للتهريب علي حدود غزة برفح وتم تدمير نفقين بالمتفجرات وتدمير نفقين اخرين بالغمر بالمياة بمعرفة سلاح المهتدسين بقيادة الجيش الثاني الميداني.