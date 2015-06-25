بالفيديو…محافظ الشرقية‬ يغلق مركز شباب «كفر حافظ» بسبب غياب الموظفين

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية غلق أبواب مركز شباب كفر حافظ المطور التابع للوحدة المحلية بطويحر مركز ومدينة أبو حماد وتسليم مفاتيح المبنى لوكيل وزارة الشباب لعدم تواجد الموظفين خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم ، وقال المحافظ مبنى من غير موظفين نقفله أحسن .

> وقرر المحافظ احالة مدير المركز وجميع العاملين للتحقيق الفورى بمعرفة الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالعمل أثناء زيارة المحافظ ، وكلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالمرور والمتابعة اليوم لأعمال مراكز الشباب على مستوى المحافظة واستبعاد المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

> كما تفقد وحدة صحة الأسرة بقرية كفر حافظ للتأكد من تواجد الأطباء وطقم التمريض وتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على الوحدة ، وكلف المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ضعف التيار الكهربائى بالقرية وذلك بعد شكوى الأهالى من ضعف التيار الكهربائى مما يتسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية .

كما أمهل محافظ الشرقية رئيس الوحدة المحلية بطويحر أسبوعاً لبحث مشكلة أسباب ضعف وصول المياه للمنازل وإعداد تقرير تفصيلى باحتياجات القرية للعرض على المحافظ ، ونبه المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بإنارة أعمدة كهرباء القرية ليلاً والتأكد من غلقها نهاراً وكذلك إنارة أعمدة الطريق تفادياً لوقوع حوادث ليلاً .

" frameborder="0">