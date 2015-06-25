أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو…محافظ الشرقية‬ يغلق مركز شباب «كفر حافظ» بسبب غياب الموظفين

Google+ Print
بالفيديو…محافظ الشرقية‬ يغلق مركز شباب «كفر حافظ» بسبب غياب الموظفين بالفيديو…محافظ الشرقية‬ يغلق مركز شباب «كفر حافظ» بسبب غياب الموظفين

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية غلق أبواب مركز شباب كفر حافظ المطور التابع للوحدة المحلية بطويحر مركز ومدينة أبو حماد وتسليم مفاتيح المبنى لوكيل وزارة الشباب لعدم تواجد الموظفين خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم ، وقال المحافظ مبنى من غير موظفين نقفله أحسن .
> وقرر المحافظ احالة مدير المركز وجميع العاملين للتحقيق الفورى بمعرفة الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالعمل أثناء زيارة المحافظ ، وكلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالمرور والمتابعة اليوم لأعمال مراكز الشباب على مستوى المحافظة واستبعاد المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
> كما تفقد وحدة صحة الأسرة بقرية كفر حافظ للتأكد من تواجد الأطباء وطقم التمريض وتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على الوحدة ، وكلف المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ضعف التيار الكهربائى بالقرية وذلك بعد شكوى الأهالى من ضعف التيار الكهربائى مما يتسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية .

كما أمهل محافظ الشرقية رئيس الوحدة المحلية بطويحر أسبوعاً لبحث مشكلة أسباب ضعف وصول المياه للمنازل وإعداد تقرير تفصيلى باحتياجات القرية للعرض على المحافظ ، ونبه المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بإنارة أعمدة كهرباء القرية ليلاً والتأكد من غلقها نهاراً وكذلك إنارة أعمدة الطريق تفادياً لوقوع ليلاً .

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات