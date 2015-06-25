«روسيا» تبتكر نظامًا لـ شل الأقمار الصناعية وتعطيل أسلحة العدو المتطورة

تعمل روسيا على ابتكار نظام حرب إلكتروني، يمكن الجيش من تعطيل الأسلحة التكنولوجية المختلفة للعدو، بما في ذلك الأقمار الصناعية العسكرية. وقد بدأت عمليات الاختبار في المعمل. ومن المتوقع انتقال الاختبارات إلى حقول الرمي بحلول نهاية العام الجاري.

وقد أعلن نائب مدير الشركة المنتجة، يوري مايوفسكي، حسمبا نشرت وكالة «سبوتنيك» أن الجيش الروسي سيعتمد في القريب العاجل نظامًا قادر على تعطيل عمل الأسلحة المتطورة للعدو، بما في ذلك الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتمكن من قطع الاتصالات ووقف أعمال الملاحة والرادار، فضلًا عن تعطيل استخدام الأسلحة العالية الدقة. وسيتم استخدام النظام للتعامل مع الصواريخ المجنحة وأنظمة الرادار الفضائية، إذ سيقوم بإيقاف عمل سلاح العدو.

ووفقًا لأقواله فإن النظام سيواجه الطائرات التكتيكية وبعيدة المدى والاستراتيجية التابعة للعدو والوسائل الالكترونية، كما سيعطل الأقمار الصناعية العسكرية الأجنبية. ويمكن تثبيت النظام على وسائل النقل البرية والسفن والطائرات. وقال إن تثبيتها على الأقمار الصناعية العسكرية محظور وفقًا للقواعد الدولية.

وسيعمل النظام الجديد ضمن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.