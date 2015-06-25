بالفيديو..أكثر من الف قتيل جراء موجة الحر باكستان

أفادت مستشفيات محلية ومنظمات غير حكومية اليوم الخميس بأن حصيلة ضحايا موجة الحر التي ضربت جنوب باكستان في الأيام الماضية تجاوزت 1000 قتيل جراء ضربة الشمس أو نوبة إرهاق نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

وقال أنور كاظمي، المتحدث باسم مؤسسة أدهي، أكبر مؤسسة خيرية في باكستان، إن حصيلة جديدة لموجة الحر تجاوزت 1000 حالة مرجحا ارتفاع هذه الحصيلة إلى 1500 حسب ما ذكرت وكالات الانباء الروسية “Rt”.

وقال وزير صحة الإقليم جام ميهتاب داهار إن أكثر من 500 شخصا لقوا حتفهم في مدينة كراتشي وحده منذ بداية شهر رمضان الجمعة الماضية حتي الان.

وقال غلام راسول الأمين العام لإدارة الأرصاد في باكستان إن درجات الحرارة في المدينة وصلت لنحو 45 درجة مئوية طوال ثلاثة أيام.

وبدأت الموجة الحر القاسية التي تضرب باكستان بداية شهر رمضان الجمعة الماضي وستمرت حتي الان.

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