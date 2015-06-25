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واشنطن تسمح لـ«غازبروم» الروسية تصدير واستيراد الغاز إلى كندا والمكسيك

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واشنطن تسمح لـ«غازبروم» الروسية تصدير واستيراد الغاز إلى كندا والمكسيك واشنطن تسمح لـ«غازبروم» الروسية تصدير واستيراد الغاز إلى كندا والمكسيك

شركة غاز بروم

سمحت الولايات المتحدة الأميركية، لشركة “غازبروم” الروسية، بتصدير واستيراد حتى 20.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى كندا والمكسيك،في  تحرك غير مسبوق.

ونشرت وكالة «سبوتنيك» نقلا عن وكالة بلومبيرغ أن وزير الطاقة الأمريكي، أرنيست مونيز، قال:” إن غازبروم ماركتينغ- ترادينج” يمكن أن تصدر وتستورد خلال سنتين 20.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى كندا والمكسيك”.

وسجلت “غازبروم ماركتينغ- ترادينج”، المتخصصة في التسويق والتجارة والتابعة لمجموعة “غازبروم”، في هيوستن بالولايات المتحدة في عام 2006.

وستتولى “غازبروم ماركتينغ- ترادينج”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والمكلفة من مؤسسة “غازبروم “، تنفيذ الإجراءات الضرورية والعمليات الفنية والتقنية لتوريد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إضافة إلى تطوير أعمال المؤسسة الموجودة في الولايات المتحدة على المدى الطويل.

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