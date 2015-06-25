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زيني حجابك بأكسسوار الشعر

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زيني حجابك بأكسسوار الشعر زيني حجابك بأكسسوار الشعر

الخميس 25-06-2015 15:55

 

لطالما شكل أكسسوار الشعر زينة لرأس الفتيات ، غير أنه في الأونة الأخير بات أكسسوار الشعر  يزين رأس المحجبات أيضا بعد أن  انتشرت موضة تزين ربطة الحجاب بهذه الاكسسوارات . 

ويشكل هذا الاكسسوار إضافة مميزة للحجاب ويمنحه بريقا وتألق خاصة وأنه يجعل من أي ربطة مهما كانت بسيطة  مناسبة لإطلالة السهرة أو الحفالات .

غير أن استخدام هذا الاكسسوار مع الحجاب لا بد وأن يلحظ نقاط هامة ، لذا من "سيدتي نت" إليك بعض النصائح لخيار جيد ومناسب  لحجابك:

-مكياج العينين سيكون هو نقطة الارتكار في مكياجك لذا لا بد من الاهتمام برسمة الأي لاينر .

-ليكن الأكسسوار بسيط في المناسبات البسيطة .

-اختاري مكياج خفيف مع الاكسسوار في مناسبتك البسيطة ويمكن  اللجوء إلى مكياج قوي مع الاكسسوار في المناسبات الكبيرة فقط.

-لا  بد من الاستغناء عن العقد في حال قررت أن ترتدي الاكسسوار فوق حجابك ، وإلا سيبدو الامر  فوضوياً.

-الاكسسوار لا بد وأن يتناسب مع المكياج والشيلة نفسها  من حيث اللون في حال اختيار الاكسسوار مع الاحجار الملونة.

-لا يجوز  أن تختاري اكسسوار من الشوارفسكي مثلا مع ملابس بسيطة أو عادية .

 

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سيدتي