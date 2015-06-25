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استقبال خاص لأحمد موسى فى حفل إفطار أبناء الصعيد والقبائل العربية

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استقبال خاص لأحمد موسى فى حفل إفطار أبناء الصعيد والقبائل العربية استقبال خاص لأحمد موسى فى حفل إفطار أبناء الصعيد والقبائل العربية
شهد حفل إفطار أبناء الصعيد والقبائل العربية، الذى نظمه الإعلاميان مصطفى بكرى ومحمود بكرى تحت شعار "أبناء الصعيد والقبائل العربية"، مشاركة عدد كبير من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين.

واستقبل أبناء الصعيد، وأبناء قنا والقبائل العربية الإعلامى أحمد موسى بحفاوة وسط التقاط الصور التذكارية بعلامات النصر، فيما ناداه البعض بـ"زعيم الصعايدة والوطنية".

وشارك فى حضور حفل الإفطار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال ، والإعلامى أحمد موسى، والمايسترو سليم سحاب، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وقدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى وممثلين عن الأزهر والكنيسة والأحزاب.

كما شهدت حفل الإفطار مشاركة عدد من قيادات القبائل العربية بينهم العمدة أحمد طرام رئيس المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، الدكتور فتحى عامر رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية، والدكتور سيد حزين عضو المجلس الرئاسى، والشيخ محمد عبد الرحمن، والسعيطى رئيس المجلس القومى لشئون الفلاحين، والشيخ محمد خضير عضو المجلس الرئاسى لشئون المجلس القومى للقبائل، والشيخ عيسى الخرافين شيخ مجاهدى سيناء وعضو المجلس الرئاسى لشئون القبائل المصرية.

وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة فور وصوله "كل عام ومصر بخير وكل عام والمصريين مجمعين".

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مصر 365

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