السائق ضبط المدام وعشيقها يمارسان الرذيلة فى نهار رمضان

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة الجديدة بلاغا من "مصطفى.م.إ" 32 سنة سائق بضبطه زوجته "إيمان .ع" مع عشيقها المحامى "محمد.م" يمارسان علاقه غير شرعية فى نهار رمضان داخل مسكنه.

وقال الزوج فى بلاغه رقم 2056 لسنة 2015 بأنه أخبر زوجته بتناول الإفطار فى عمله فأخبرته بأنها ستتصل بصديقتها للفطار سويا إلا أنه قرر العودة إلى المنزل للإفطار، وفور دخوله سمع صوتا غريبا وفوجئ بخروج محام تعرف عليه سابقا مع زوجته من غرفة نومه.

انتقل النقيب محمد مصطفى لمحل الواقعة واقتاد الزوجة وعشيقها إلى القسم، وحرر لهما النقيب معاذ القرنى المحضر اللازم، وأحالهما إلى النيابة العامة.