4 فوائد للعرقسوس فى رمضان.. أهمها علاج الحموضة

نبات العرقسوس نبات اشتهر فى الحضارات القديمة منذ أكثر من أربعة آلاف سنة، واشتهر بلونه المميز وطعمه المثير، وكان يستخدم قديما فى علاج العديد من الأمراض كالشعور بالقىء وقرح المعدة، وارتفاع نسبة ضغط الدم.

ومع قدوم شهر رمضان يصبح العرقسوس من أساسيات الموائد والعصائر الخاصة بهذا الشهر الكريم، فما هى فوائد العرقسوس؟.. وأهمية تناوله فى الشهر الكريم؟

وحول هذا تشير الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن العرقسوس يحتوى على العديد من العناصر المهمة لصحة الإنسان، كالكلسيوم والفسفور والماغنسيوم والبوتاسيوم، فتناوله بشكل يومى يعد من الأشياء المهمة لصحة الإنسان.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة بعض الفوائد الصحية لتناول العرقسوس فى شهر رمضان المبارك، ومنها:

>1- يساعد على تقوية الجهاز المناعى ويحد من التعرض للأمراض الصدرية ونزلات البرد.

>2- يحد من شعور الصائم بالعطش لأنه يلطف الحلق فى نهار رمضان.

>3- يقوم بتنظيم ضغط الدم خاصة لأصحاب الضغط المنخفض ويحذر تناوله لأصحاب الضغط المرتفع.

>4- يعالج مشكلة الحموضة.