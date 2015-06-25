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تعرف على أسباب إصابة عينك بالذبابة الطائرة

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تعرف على أسباب إصابة عينك بالذبابة الطائرة تعرف على أسباب إصابة عينك بالذبابة الطائرة
كثير من الأشخاص يعانون من ظهور بعض الأجسام الغريبة بالعين، والتى تؤثر على درجة الرؤية بسهولة ويسر ذلك نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عامل السن.

وحول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى، رئيس قسم جراحة العيون بطب الزقازيق، إن بعض الأشخاص يعانون مما يعرف باسم الذبابة الطائرة وهى عبارة عن رؤية بعض الأجسام المعتمة عالقة كالجسم الزجاجى الذى أصابته حالة من السيولة ليكون لها ظل على شبكية العين.

ويتابع د. النحرواى قائلا: "تتسبب الذبابة الطائرة فى حدوث تأثير فى القدرة على الرؤية إذا كانت كبيرة الحجم أو إذا ظهرت فى صورة أشعة ضوء ساقط على العين، مما يؤدى لمشاهدة خيال متحرك".

وأضاف د. النحراوى قائلا: يشتكى كثير من الأشخاص بجميع الفئات العمرية من حدوث الذبابة الطائرة، والتى يتكرر حدوثها نتيجة الأسباب التالية:

1)تقدم العمر.
>2)الأشخاص المصابون بقصر النظر المرتفع.
>3)إجراء عمليات جراحية أو تصحيح أبصار.
>4)التعرض لكدمات أو خبطات بالعين.
>5)بعض مرضى السكر وأحيانا تأتى بدون سبب واضح.

كما ينصح د. النحرواى بضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة ملاحظة رؤية أجسام غريبة تعيق الرؤية الأشخاص بسهولة ويسر.
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