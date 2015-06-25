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السيسي يؤكد لكيري أهمية وقف إمدادات السلاح لإرهابيي ليبيا

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السيسي يؤكد لكيري أهمية وقف إمدادات السلاح لإرهابيي ليبيا السيسي يؤكد لكيري أهمية وقف إمدادات السلاح لإرهابيي ليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، والذي أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس قريبا بغية التباحث بشأن أفكار جديدة لدفع جهود السلام قدما في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا محورية دور في المنطقة وخبرتها العميقة فيما يتعلق بجهود تسوية القضية الفلسطينية.

وبحث الاتصال آخر المستجدات على صعيد التطورات في ليبيا واليمن ، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، برناردينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مصر تقدر أهمية أن تتم جهود مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، فضلا عن أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي والحكومة والبرلمان ، الذي يتعين أن يتم تمديد ولايته لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وشدد السيسي على أهمية وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في ليبيا .

وعلى صعيد الأوضاع في اليمن ، أوضح الرئيس أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، بما يضمن سلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، ويصون مقدرات شعبه.

ورحب السيسي خلال الاتصال بعقد جولة جديدة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، يومي 28 و29 يوليو المقبل، معربا عن التطلع لأن تثري نتائج هذا الحوار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

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