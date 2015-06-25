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اسرائيل تفرج عن قيادي حمساوي بعد اعتقاله مدة عام

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اسرائيل تفرج عن قيادي حمساوي بعد اعتقاله مدة عام اسرائيل تفرج عن قيادي حمساوي بعد اعتقاله مدة عام

الشيخ حسن يوسف، النائب عن كتلة حماس البرلمانية

افرجت اسرائيل اليوم الخميس، عن قيادي بارز في حركة حماس يشغل مقعدًا في المجلس التشريعي، بعد عام على اعتقاله عام 2014 ضمن حملة في الضفة الغربية اثر اختفاء ثلاثة اسرائيليين ومقتلهم.

وأعلنت حماس في بيان نشرته على موقعها الرسمي:”افرجت قوات الاحتلال الخميس، عن النائب عن كتلة حماس البرلمانية الشيخ حسن يوسف من مدينة رام الله، بعد اعتقاله اداريًا لمدة عام كامل”.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.

ويعتبر يوسف من أبرز قيادات حماس العاملة في الضفة الغربية، ولم يصدر أي تعليق من الجيش الاسرائيلي على الأفراج عن يوسف. وكان ابنه مصعب كشف في العام 2010 في مقابلات تلفزيونية قصة ارتباطه مع المخابرات الاسرائيلية بين العامين 1997 و2007، حينما كان والده في السجون الاسرائيلية.

أ ف ب

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