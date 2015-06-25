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بالصور..ضبط عدسات لاصقة “مجهولة المصدر” بالإسكندرية

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بالصور..ضبط عدسات لاصقة “مجهولة المصدر” بالإسكندرية بالصور..ضبط عدسات لاصقة “مجهولة المصدر” بالإسكندرية

صورة للمضبوطات

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط بعض أصحاب محال بيع النظارات، ومستحضرات التجميل، لممارستها أنشطة غير مشروعة في مجال تداول وبيع العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، لجمهور المستهلكين، بالمخالفة لقراري وزير الصحة رقم 160 لسنة 1978، ورقم 192 لسنة 1978، حيث يقتصر صرفها على أطباء الرمد المختصين، طبقًا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، الخاص بالسلع مجهولة المصدر، مما يسبب أضرارًا صحية لجمهور المستهلكين.

وتم ضبط “شيماء.م.م.د”، 22 سنة، المديرة المسئولة عن محل بيع نظارات بدائرة ثان الرمل، لحيازتها وعرضها للبيع عــدد “689″ عدسة لاصـــــقة، وعدد 168 عبوة محلول خاصة بالعدسات، و”إبراهيم.ع.ع”، 51 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل بدائرة المنشية، لحيازته وعرضه للبيع عــدد “322″ عدسة لاصـــــقة، وعدد “26″ عبوة محلول خاص بالعدسات، وضبط “جرجس.و.س”، 30 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة أول العامرية، لحيازته وعرضه للبيع عدد ” 114 ” عدسة لاصـــــقة.

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