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الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش لإستعراض جهود تطوير ميناء شرق بورسعيد

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الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش لإستعراض جهود تطوير ميناء شرق بورسعيد الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش لإستعراض جهود تطوير ميناء شرق بورسعيد

25 يونيو 2015 | 7:52 مساءً

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بالسيد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور مستشار وزير الدفاع للمشروعات، ورئيس الهيئة الهندسية، ورئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة.
> وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البدائل المقترحة لتطوير ميناء شرق بورسعيد، بحيث يتم الاستغلال الأمثل لموقع الميناء المتميز ليصبح من أكبر عشرة موانئ في تداول الحاويات على مستوى العالم، وتحويل الظهير الجغرافي لميناء شرق بورسعيد لمركز عالمي للوجيستيات والصناعة والخدمات البحري، طبقاً لدراسات المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
> وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية توظيف إمكانات الدولة في أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد لتقليل التكلفة والاعتماد على خبرات وإمكانات الشركات المصرية في التنفيذ. وشدد السيد الرئيس على أهمية مراعاة التخطيط المستقبلي للميناء بما يتيح التوسع في المستقبل وبما يؤهل الميناء لاِستيعاب الأجيال القادمة من صناعة وبناء السفن.
> وقد اطمأن السيد الرئيس خلال الاجتماع على سير أعمال الحفر والتكريك بقناة السويس الجديدة والتحضيرات الخاصة بإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد له في السادس من أغسطس 2015.
> وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المُحرز على صعيد المشروعات الوطنية التي تساهم في تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفي هذا الصدد، وجّه السيد الرئيس بأهمية مواصلة معدلات التنفيذ المنشودة من أجل إنجاز كافة المشروعات في أسرع وقت ممكن.

عاجل 2015-06-25

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