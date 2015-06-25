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مصرع وإصابة 39 شخصًا جراء سقوط قذائف هاون على أحياء بدرعا وحلب

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مصرع وإصابة 39 شخصًا جراء سقوط قذائف هاون على أحياء بدرعا وحلب مصرع وإصابة 39 شخصًا جراء سقوط قذائف هاون على أحياء بدرعا وحلب

مقاتيلن في سوريا

لقي 8 أشخاص مصرعهم اليوم الخميس، وأصيب 31 آخرون جراء سقوط قذائف هاون على أحياء سكنية في مدينتي درعا وحلب.

وقال مصدر في محافظة درعا حسبما ذكر موقع «شام برس» الإخباري السوري: إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون جراء استهداف التنظيمات الإرهابية لمدينة درعا بقذائف الهاون، مضيفًا أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وفي حلب أشار مصدر في المحافظة إلى أن قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون -على حد زعمه- على حي الأشرفية بحلب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين مضيفًا أن أضرارًا مادية بالممتلكات العامة والخاصة حدثت جراء الاعتداءات.

أ ش أ

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