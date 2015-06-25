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داعش يسيطر على بلدة زمزم القروية بمدينة سرت الليبية

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داعش يسيطر على بلدة زمزم القروية بمدينة سرت الليبية داعش يسيطر على بلدة زمزم القروية بمدينة سرت الليبية
سيطر تنظيم "داعش" فى ليبيا على "بلدة زمزم القروية" بمحيط مدينة سرت ، حيث كانت تتمركز القوات الداعمة للكتيبة 166 منذ أكثر أسبوعين.

وقال مصدر لموقع "بوابة الوسط" الليبية اليوم إن مجموعات مسلحة من عناصر التنظيم دخلت منطقة "زمزم" التى تبعد عن بلدة "أبوقرين" حوالى ثلاثين كيلو مترًا دون مقاومة ، ورفعت راية التنظيم فى منتصف بلدة "زمزم القروية" التى تنتمى غالبية سكانها إلى قبيلتى ورفلة والقذاذفة.
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