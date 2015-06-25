الصليب الأحمر الدولى يخصص مليون دولار لتأهيل بعض السجون اللبنانية

خصص الصليب الأحمر الدولى مبلغ مليون دولار أمريكى لإعادة تأهيل بعض السجون اللبنانية وخاصة سجنى مدينتى طرابلس وزحلة.

وطلب وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى لبنان من وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق خلال اللقاء معه اليوم أن تسارع السلطات اللبنانية فى قبول هذا العرض لكى يبدأ الصليب الأحمر العمل فيه.

وقال فابريزيو كاربونى رئيس بعثة الصليب الأحمر فى لبنان فى تصريح بعد لقاء الوفد مع وزير الداخلية اللبناني: "نيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدينا قلقنا حول تعرض المعتقلين للضرب، بغض النظر عن الاسباب التى اعتقلوا من أجلها.. مؤكدا أنه يجب أن يحظوا بالمعاملة الإنسانية المنصوص عنها بعيدا عن أسباب إعتقالهم".

وتابع قائلا: "هنا فى لبنان نشهد مستوى عال جدا من التعاون مع الصليب الأحمر الدولى بحيث أتاحت لنا السلطات اللبنانية الدخول إلى جميع مراكز السجون، ووجدنا بان الامور تسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل، ولكننا نعتقد أن بإمكاننا التعاون لتحسين الأوضاع أكثر.

وقال : لقد طلبنا من وزير الداخلية اللبنانى أن يؤكد على السلطات التى تقوم بالتحقيق، أن يشمل عمل لجنة التحقيق، ليس سجن رومية (الذى شهد أحداث التعذيب لعدد من السجناء) فحسب، بل جميع مراكز الاستجواب والاعتقال".

وتابع: "لقد أبدينا استعدادنا لتدريب العناصر الأمنية ودعم جهودهم فى كيفية احترام حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن مراكز الاعتقال فى لبنان ليست مؤهلة ، موضحا أن هذا يشكل أزمة ليس بالنسبة للسجناء فحسب، بل للقوى الأمنية التى تعمل فى هذه السجون.. وأردف قائلا "لذا نقترح إعادة تأهيل السجون بايجاد البيئة الملائمة للسجناء ولقوى الأمن الداخلي".

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