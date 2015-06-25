ضبط 10 قطع سلاح من بينها بنادق آلية وخرطوش فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبقيادة اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.

وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية حيازة محمد.ع.ع 25 عامًا عامل ومقيم الحجز- مركز البلينا تحرر عن ذلك المحضر رقم 3697 إدارى مركز البلينا، كما تم ضبط بندقية آلية 3767615 بخزينتها حيازة حفنى ب ح ب 33 عامًا عامل ومقيم الرشايده مركز العسيرات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال مركز العسيرات، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية حيازة السيد ح ع م 37 عامًا عامل ومقيم بندر دار السلام تحرر عن ذلك المحضر رقم 2303 إدارى مركز دار السلام.

وضبط بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام فريد ا م م 38 عاما عامل ومقيم بندر طما وبندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام حيازة عبد الرحمن ا ج اب 35 عاما عامل ومقيم بندر طما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2822 إدارى مركز طما لسنة 2015م (مشاجرة).

وضبط طبنجة حلوان عيار 9 مم و"2" طلقة حية من ذات العيار حيازة مختار ص ا ح 39 عامًا حاصل على دبلوم ومقيم الصوامعة شرق مركز أخميم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2442 إدارى مركز أخميم.

كما تم ضبط فرد روسي محلي الصنع و(3) طلقة حية من ذات العيار حيازة عبد الناصر ا ش وشهرته ناصر التايب 35 عاطل ومقيم روافع القصيرمركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3983 إدارى مركز سوهاج.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط فرد روسى محلي الصنع حيازة عبد اللاه ع ع م إ 19 عامًا عامل ومقيم جزيرة محروس مركز أخميم و تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 احوال مركز أخميم وضبط فرد خرطوش عيار 12 حيازة هيثم م ا33 عامًا عامل ومقيم سفلاق مركز ساقلته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20 أحوال مركز ساقلته وضبط فرد روسى محلي الصنع حيازة على محمد ش م 34 عامًا عامل ومقيم عرب العطيات البحرية مركز دار السلام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2312 إداري مركز دار السلام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.