محافظ سوهاج يوافق على وقوف باخرتين سياحيتين على كورنيش النيل

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على استغلال المسطح المائى من ناحية الكورنيش الشرقى للنيل وذلك بوقوف ورسو الباخرتين "المحروسة" 5 نجوم تابعة لإحدى القرى السياحية والفنادق العائمة، والباخرة السياحية "ايجيلكا" 5 نجوم ما يسهم بشكل كبير فى زيادة الطاقة الفندقية لمحافظة سوهاج.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تألو جهداً فى سبيل تنمية وتطوير المنظومة السياحية بسوهاج وخاصة السياحة النيلية بالتعاون مع الهيئه الاقليمية لتنشيط السياحة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، وما تمثله التنمية السياحية من مردود على الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.