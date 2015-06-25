أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يوافق على وقوف باخرتين سياحيتين على كورنيش النيل

Google+ Print
محافظ سوهاج يوافق على وقوف باخرتين سياحيتين على كورنيش النيل محافظ سوهاج يوافق على وقوف باخرتين سياحيتين على كورنيش النيل
وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على استغلال المسطح المائى من ناحية الكورنيش الشرقى للنيل وذلك بوقوف ورسو الباخرتين "المحروسة" 5 نجوم تابعة لإحدى القرى السياحية والفنادق العائمة، والباخرة السياحية "ايجيلكا" 5 نجوم ما يسهم بشكل كبير فى زيادة الطاقة الفندقية لمحافظة سوهاج.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تألو جهداً فى سبيل تنمية وتطوير المنظومة السياحية بسوهاج وخاصة السياحة النيلية بالتعاون مع الهيئه الاقليمية لتنشيط السياحة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، وما تمثله التنمية السياحية من مردود على الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365