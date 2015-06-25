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أهالى مدينة العاشر بالشرقية يشتكون من الزحام والتكدس بالشهر العقارى

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أهالى مدينة العاشر بالشرقية يشتكون من الزحام والتكدس بالشهر العقارى أهالى مدينة العاشر بالشرقية يشتكون من الزحام والتكدس بالشهر العقارى
ناشد أهالى مدينة العاشر من رمضان، الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، والجهات المختصة، بضرورة توفير مبنى للشهر العقارى أو مكان بديل لتخفيف معاناتهم اليومية، لافتين إلى أنهم سبق وأن تقدموا بشكوى إلى المهندس عصام بدوى، رئيس الجهاز، بمعاناتهم وكان رده: "على الأهالى توفير مقر".

وقال عدد من الأهالى لـ"اليوم السابع"ك إنهم يعانون الأمرين من مكتب الشهر العقارى، بسبب ضيق المكان والذى أصبح لا يستوعب كم المواطنين المترددين بصفة يومية عليه، خاصة أن المدينة فى ازدياد عمرانى بشكل مستمر.

وأشاروا إلى أنهم يضطرون للاصطفاف فى طوابير لقضاء مصالحهم بسبب ضيق المكان، مما يؤدى لحدوث مشاجرات ومشاحنات بسبب عدم الالتزام بالطابور.
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