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رئيس مدينة بنى سويف: نوبتجى الجراج منع 4 من اقتحام المبنى فاعتدوا عليه

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رئيس مدينة بنى سويف: نوبتجى الجراج منع 4 من اقتحام المبنى فاعتدوا عليه رئيس مدينة بنى سويف: نوبتجى الجراج منع 4 من اقتحام المبنى فاعتدوا عليه
أكد العميد أحمد عيطة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف أنه أبلغ الشرطة عن اعتداء 4 مجهولين يستقلون دراجتين بخاريتين على نوبتجى جراج الوحدة المحلية مصطفى سيد ربيع (يعمل بمشروع النظافة ويقيم قرية ابشنا دائرة المركز) وإتلافهم جهاز تليفزيون اثناء تصديه لهم ومنعهم من دخول الجراج الذى يحوى معدات ثقيلة وسيارات تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه مشيرًا إلى أن مباحث بندر بني سويف توصلت إلى هوية أحد الجناة وسوف يتم ضبطه والباقين قريبًا.

وأوضح عيطة فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه فور تلقيه اتصالاً من مسئولى ونوبتجية الجراج الكائن بشارع الحميات بتعرض النوبتجى للاعتداء هرع إلى المكان وعلم من النوبتجي أنه فوجئ بشباب يستقلون دراجتين بخاريتين وبرفقتهم كلب يحاولون دخول الجراج وعند محاولته منعهم اعتدوا عليه وطرحوه أرضًا إلا أنه تصدى لهم مستعينًا بمن معه فى النوبتجية وعدد من أهالي المنطقة ولكن الجناة تمكنوا من الفرار بعد تكسير جهاز تليفزيون موجود فى مدخل الجراج.

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مصر 365