الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس القبرصي أطلع السيد الرئيس خلال الاتصال على محصلة التحرك القبرصي في الإطار الأوروبي من أجل تسوية القضية الفلسطينية، منوهاً إلى دور مصر الحيوي والمحفز لجهود السلام، فضلاً عن جهودها لمواجهة التحديات في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، علاوةً على كونها الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن تشهد العلاقات المصرية – الأوروبية تعزيزاً أعمق خلال المرحلة المقبلة التي يتعين أن تشهد نشاطاً أكبر للاتحاد الأوروبي لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية.

> وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات المصرية القبرصية وحرص الجانب القبرصي على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها في صدارة السياسة الخارجية المصرية. ورحب السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تسوية القضية الفلسطينية فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، وأوروبا.

> وقد تم الاتفاق بين الرئيسين خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة دفعاً لجهود السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.