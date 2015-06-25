تعرف على أمراض العيون المسببة للصداع

كثير من الأشخاص يعانون من تكرار الشعور بالصداع، خاصة بمنطقة العين وتنتابهم الحيرة حول سبب حدوث الصداع وعلاقة مشاكل العين بالصداع.

حول ذلك قال الدكتور أحمد سعيد مدرس جراحة العيون بطب الزقازيق، إن بعض أمراض العيون تسبب الصداع وأهمها:

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ضعف الإبصار كقصر أو طول النظر.الاستجماتيزم مما يتسبب فى حدوث الصداع بجانبى ومؤخرة الرأس نتيجة إهمال العلاج وترك المريض هذه المشاكل بدون علاج سواء بالنظارة الطبية أو بعمليات تصحيح الإبصار المنتشرة هذه الأيام.

واستكمل د.أحمد قائلا "يزداد تكرار حدوث الصداع فى حالة إجهاد العين، خاصة أمام أجهزة الحاسب الآلى، وكذلك هواتف المحمول الذكية أو فى حالات طول فترات المذاكرة".

وتابع د.أحمد قائلا "هناك بعض الأمراض التى تصيب العين وتؤدى إلى حدوث الصداع فعلى سبيل المثال المياه الزرقاء الحادة والتى يرتفع فيها ضغط العين بشدة مما يسبب صداعا حادا بالعين نفسها يصاحبها شبورة أو ضباب شديد فى الرؤية مما يستلزم إعطاء المريض أدوية لخفض ضغط العين وعمل جلسات ليزر أو عملية لتصريف هذه المياه من العين".

وأضاف د.أحمد قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة الشعور بالصداع بصورة متكررة ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحص الإكلينكى وتحديد سبب الصداع والعلاج المناسب".

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