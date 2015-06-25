أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أمراض العيون المسببة للصداع

Google+ Print
تعرف على أمراض العيون المسببة للصداع تعرف على أمراض العيون المسببة للصداع
كثير من الأشخاص يعانون من تكرار الشعور بالصداع، خاصة بمنطقة العين وتنتابهم الحيرة حول سبب حدوث الصداع وعلاقة مشاكل العين بالصداع.

حول ذلك قال الدكتور أحمد سعيد مدرس جراحة العيون بطب الزقازيق، إن بعض أمراض العيون تسبب الصداع وأهمها:

1)

ضعف الإبصار كقصر أو طول النظر.
>

2)

الاستجماتيزم مما يتسبب فى حدوث الصداع بجانبى ومؤخرة الرأس نتيجة إهمال العلاج وترك المريض هذه المشاكل بدون علاج سواء بالنظارة الطبية أو بعمليات تصحيح الإبصار المنتشرة هذه الأيام.

واستكمل د.أحمد قائلا "يزداد تكرار حدوث الصداع فى حالة إجهاد العين، خاصة أمام أجهزة الحاسب الآلى، وكذلك هواتف المحمول الذكية أو فى حالات طول فترات المذاكرة".

وتابع د.أحمد قائلا "هناك بعض الأمراض التى تصيب العين وتؤدى إلى حدوث الصداع فعلى سبيل المثال المياه الزرقاء الحادة والتى يرتفع فيها ضغط العين بشدة مما يسبب صداعا حادا بالعين نفسها يصاحبها شبورة أو ضباب شديد فى الرؤية مما يستلزم إعطاء المريض أدوية لخفض ضغط العين وعمل جلسات ليزر أو عملية لتصريف هذه المياه من العين".

وأضاف د.أحمد قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة الشعور بالصداع بصورة متكررة ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحص الإكلينكى وتحديد سبب الصداع والعلاج المناسب".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365