بنك ناصر: إسقاط المديونية المستحقة على الشهداء من رجال الشرطة

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، حيث تم استعراض تقرير تشخيصى مدقق يحدد الإجراءات المطلوبة لإعادة هيكلة وتطوير البنك بداية من العام المالي الجديد لإطلاق دوره التنموي كبنك اجتماعى تنموى لمحدودى الدخل.

وأقر المجلس وفق بيان من وزارة التضامن إسقاط المديونية المستحقة على الشهداء من رجال الشرطة ، كما وافق على قرض قيمته 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لإطلاق مشروع تخريد الميكروباصات القديمة بالقاهرة وتمويل شراء ميكروباصات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وأقر مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من الإدمان لإقامة مشروعات صغيرة بهدف إدماجهم فى المجتمع.

ووافق على إتاحة 2 مليون جنيه من بند المساعدات الاجتماعية لدعم تطوير معهد القلب، كما وافق البنك على تدريب عدد 500 من طلبة الجامعات بواقع (5) فى كل فرع من فروع البنك لمدة 3 شهور بمكافأة 300 جنيه شهريًا بالإضافة إلى 100 جنيه حافز للمتميزين فى نهاية مدة التدريب على أن يكونوا من طلبة كليات التجارة والحاسبات والمعلومات ويكون نصفهم من الفتيات و5% من المعاقين وذلك أثناء فترة إجازة الصيف بالإضافة لعمل مسابقة بحثية بينهم لمن يتقدم بمقترح حول كيفية تطوير أعمال الفرع الذى تدرب فيه.