النادي الأهلي يرد علي الاتحاد السكندري وتجميد التؤامه

أعرب اللواء محمود علام المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى للنادى الأهلى عن أسفه لما وصلت إليه علاقة ناديه مع الاتحاد السكندرى فى أعقاب البيان الذى أصدره الأخير وأعلن خلاله تجميد التوأمة ضاربا بالعلاقات التاريخية القوية التى تربط الناديين عرض الحائط .

> وأكد علام على ضرورة أن تكون لغة الخطاب والحوار بين الأندية أرقى وأسمى من التى تم صياغة البيان بها لأن الأهلى لا يتبع سياسة القرصنة أو الخطف فى التعاقد مع اللاعبين ولكن إدارة الاتحاد تلقى بأخطائها على الآخرين لأن موقف النادى واضح وصريح فى التفاوض مع اللاعبين الجدد حيث يتفاوض الاهلى من خلال الطرق الشرعية مع الأندية التى ترتبط بعقود مع لاعبيها أو مع اللاعب الذى لا يملك تعاقد مع ناديه بشكل مباشر.

> واشار المدير التنفيذى للأهلى إلى أن مثل هذه البيانات قد تنجى الأندية من انتقادات جماهيرها لبعض الوقت الا أنها لا تنظر إلى المصلحة العامة وصالح الوطن لأنها تحرض على الفتنة والإثارة وتهدف إلى الوقيعة بين الجماهير.

> وتساءل علام هل لو كان اللاعب يتفاوض مع أى ناد آخر كان سيتحرك نادى الاتحاد بهذه الطريقة ويصدر هذا البيان أم أن مسئوليه أقدموا على هذه الخطوة فى محاولة لحفظ ماء وجههم أمام جماهيرهم الغاضبة من قراراتهم.

> وأوضح المدير التنفيذى للأهلى على أن النادى طرق الأبواب الشرعية مع الاتحادالسكندرى فى أكثر من مناسبة آخرها عندما خاطبه بشكل محترم للتعاقد مع مهند الصباغ لاعب كرة السلة وعندما لم يرد مسئولو الاتحاد على الفاكس الرسمى تم مخاطبته مجدداً وحدد الاهلى مقابل مالى للتعاقد مع اللاعب دون أى تجاوز أو استفزاز مثلما يردد مسئولو الاتحاد فى البيان الذى تم اصداره.

> وطالب علام إدارة الاتحاد السكندرى بالنظر إلى ما فعله الأهلى معه فى إطار العلاقات التاريخية بين الناديين حيث لم يتأخر فى إعارة عمرو وردة لاعب الفريق إلى الاتحاد وهو ما كان بمثابة الإضافة للنادى السكندرى ومن قبلها سبقه نجوماً من الأهلى انتقلوا إلى الاتحاد مثل وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة الحالى وحسن مصطفى ومحمد فضل.

> وشدد المدير التنفيذى للأهلى على أن ناديه الذى يدعم الأندية الصديقة بناشئيه الواعدين والمتميزين من المؤكد لن يخطف أى لاعب منها حرصاً على العلاقات الطيبة والتاريخية التى تجمعه بجميع الأندية المصرية.

> وقال علام إن الأهلى يحترم علاقاته بالأندية وهو الأكثر حرصا عليها وتدعيما لهاً من وقت لأخر خاصة الأندية الشعبية التى ترتبط مع النادى بعلاقات تاريخية قوية على مستوى مجالس الإدارات المتعاقبة أو الجماهير مشيراً إلى ان النادى فى مرحلة بناء فريق قوى ومميز قادر على تحقيق طموحات جماهيرية العظيمة فى حصد البطولات لسنوات طويلة قادمة وفى هذا الإطار يسلك النادى الطرق الشرعية فى تعاقداته سواء بالتفاوض المباشر مع الأندية أو مع اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أنديتهم.

> واشار المدير التنفيذى للأهلى الى أن هناك حملة ممنهجة الهدف منها افساد علاقات النادى مع الأندية الشعبية وجماهيرها وهو امر لن ينجح فيه اى شخص لان علاقات النادى الاهلى بجميع الاندية قوية وتاريخية ولن يستطيع احد النيل منها او العبث فيها سواء العلاقة مع جمهور الاتحاد السكندرى او جماهير الاندية المصرية بشكل عام مؤكداً على أن القائمين على ادارة النادى ملتزمون بقيم ومبادئ النادى الأهلى ولن يجرفوا للرد على الصغائر أو الأفعال الصبيانية التى تصدر عن بعض الأشخاص غير المسئولين داخل الوسط الرياضى.