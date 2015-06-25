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القنصلية العامة فى جدة تنجح فى تسفير 14 مواطنًا مصريًا من اليمن

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القنصلية العامة فى جدة تنجح فى تسفير 14 مواطنًا مصريًا من اليمن القنصلية العامة فى جدة تنجح فى تسفير 14 مواطنًا مصريًا من اليمن
صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه فى ضوء متابعة أحوال المواطنين المصريين العالقين فى اليمن، فقد نجحت القنصلية العامة فى جدة بإنهاء إجراءات تسفير 14 مواطنًا مصريًا وأسرهم من حاملة الجنسية اليمنية، وذلك عبر منفذ الوديعة بالمملكة العربية ، ومن بينهم اثنان من البحارة الذين كانوا محتجزين بالأراضى اليمنية على خلفية قضية دخول مراكب صيد للمياه الإقليمية اليمنية بصورة غير شرعية.
>وصول 8 مصريين فارين من اليمن إلى سلطنة عمان

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مصر 365

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